Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Prefeitura de Teresópolis BRuno Nepomuceno

Publicado 05/10/2021 20:38

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou nesta terça-feira (5/10) o início da realização de atendimentos odontológicos em pacientes grávidas, das unidades de saúde da cidade e interior. Os atendimentos acontecem em unidades de saúde com dentistas ou no Centro de Especialidades Odontológicas, na Várzea, e os exames são feitos através de encaminhamento médico, após agendamento.

Segundo a Secretaria,o serviço permite o aumento da promoção da saúde da mulher e da família. Gestantes podem fazer o acompanhamento odontológico nas unidades de saúde que contam com dentistas ou, no caso do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Várzea, devem ser encaminhadas por médicos ou enfermeiros de qualquer unidade de saúde do município.