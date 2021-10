Drogas estavam escondidas dentro da caixa de som do veículo abordado na BR-116, em Teresópolis - Divulgação/ PRF

Publicado 07/10/2021 15:53

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista de aplicativo com cocaína e ecstasy em Teresópolis, nesta quarta-feira (6/10), na Operação Égide. O homem, de 35 anos, foi abordado na Rodovia Santos Dumont (BR-116) pelos policiais rodoviários federais que faziam uma blitz e avaliaram a atitude dele como suspeita.

Após a verificação de documentos, os policiais fizeram uma revista minuciosa e encontraram dentro da caixa de som do veículo as drogas envolvidas por sacolas plásticas. Ao todo, foram contabilizados 7,8 quilos de cocaína e 31 comprimidos de ecstasy, também conhecido como MDMA.

Aos policiais, o condutor relatou que é motorista de aplicativo e foi contratado para fazer o transporte das drogas por uma quantia de R$ 2 mil. A ocorrência foi apresentada na polícia judiciária em Teresópolis.

A Operação Égide, iniciada no dia 1º deste mês, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do país. As ações terão como principal objetivo o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos e também ao tráfico de drogas e armas.