Instalação de luminárias de LED no 3º Distrito de Teresópolis - Divulgação

Instalação de luminárias de LED no 3º Distrito de Teresópolis Divulgação

Publicado 08/10/2021 10:44

A Secretaria de Serviço Públicos de Teresópolis divulgou um novo balanço sobre o serviço de modernização e manutenção do parque de iluminação pública do município pelo programa "TerêLED". Entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro, foram substituídas 122 lâmpadas a vapor de sódio ou de mercúrio por luminárias de LED.

O trabalho foi realizado em 25 ruas de 18 bairros, na cidade e no interior: “Nossas equipes estão direto nas ruas reparando danos no sistema de iluminação pública, com troca de lâmpadas queimadas, substituição das luminárias antigas pelas mais modernas e manutenção de braços de luz nos postes”, garante o secretário municipal Davi Serafim.



Na área urbana, receberam os serviços da Prefeitura os bairros Araras, Barroso, Barra do Imbuí, Cascata do Imbuí, Coreia, Fonte Santa, Granja Guarani, Jardim Féo, Meudon, Santa Cecília, São Pedro e Várzea. Na zona rural foram atendidos Canoas, Cuiabá, Imbiú, Santa Rosa, Sebastiana e Vargem Grande.