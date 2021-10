Atendimento médico no SPA Dr. Eitel Abdallah em Teresópolis - Divulgação

Publicado 10/10/2021 13:00

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu um processo seletivo, para vagas imediatas, para contratação de profissionais de saúde na Atenção Primária. As inscrições podem ser feitas no Portal do Trabalhador e vão até o dia 12 deste mês. O profissional ainda pode se inscrever no cadastro de reserva.

“Temos investido permanentemente nas equipes da saúde. Contratamos mais de 230 profissionais neste último ano, estamos contratando mais profissionais para montar as equipes do SAMU e agora vamos reforçar mais uma vez as equipes de atenção primária. Mesmo com a escassez de profissionais no mercado de trabalho, devido à pandemia, estamos trabalhando muito para continuar fortalecendo a nossa rede de saúde municipal”, afirma o prefeito Vinicius Claussen.

As vagas para contratos imediatos são para dentistas nas unidades de Atenção Básica à Saúde (10); auxiliares de saúde bucal (10); e médicos para a Atenção Primária à Saúde (6), sendo 3 vagas para 20h semanais e 3 vagas para 40 horas semanais.

Além destes contratos imediatos, há ainda possibilidade de inscrição no cadastro de reserva de médicos para a Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah.