Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 12/10/2021 09:00

Foi assinado nesta segunda-feira (11/10), pelo prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, o Decreto Municipal 5.606/2021, que prorroga por um ano o mandato dos diretores e auxiliares de direção das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Eleitas para o triênio 2019/2021, com a prorrogação as equipes diretivas exercerão a função até o final de 2022.

Segundo o município, a decisão foi tomada devido à pandemia de Covid-19, visto que as unidades escolares da rede pública municipal estão retornando gradativamente às atividades nas modalidades presencial e on-line. Isso dificultaria o processo democrático de eleição para definir as equipes diretivas, que são escolhidas por meio do voto da comunidade escolar – alunos acima de 14 anos, pais e responsáveis.