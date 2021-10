Visitantes no Parque Municipal Montanhas de Teresópolis - Divulgação

Publicado 13/10/2021 12:00

Uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e do Sindicato Patronal de todos os meios de hospedagem do Rio (HotéisRIO), relacionada à ocupação hoteleira para o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, mostra que Teresópolis registrou a taxa de ocupação de 94%, percentual maior que a média para o interior do estado para o período, de 78%.

Sobre os dados, a Prefeitura reforça as vocações da cidade: “Cercada por três unidades de conservação ambiental, considerada um dos principais destinos do mundo para o turismo ecológico e de aventura, Teresópolis possui também reconhecidas redes hoteleira e gastronômica. Esses são alguns dos motivos que fazem da cidade um dos principais destinos turísticos do interior do estado do Rio de Janeiro”.

Para o município, o fomento do turismo, uma das vocações de Teresópolis, é essencial para o município retomar o desenvolvimento econômico visando a recuperação da geração de empregos e circulação de renda.

"O turismo é um dos pilares econômicos do nosso município. O retorno dos visitantes a Teresópolis é essencial para a geração de empregos e renda para os moradores e uma injeção de ânimo para os empreendedores que atuam nos diversos ramos que a cadeia turística movimenta. Estamos empenhados na retomada de eventos, seguindo o protocolo de segurança com relação à Covid-19, que irão beneficiar toda a população, trazendo um número expressivo de turistas e projetando Teresópolis no cenário nacional, como por exemplo, o 'Natal Incrível'”, afirma o prefeito Vinicius Claussen.