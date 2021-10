Apresentação na Casa da Memória de Teresópolis - Arquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Apresentação na Casa da Memória de TeresópolisArquivo/ Bruno Nepomuceno/ PMT

Publicado 13/10/2021 21:25

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Cultura, reforça aos interessados que continuam abertas até o dia de novembro as inscrições nos dois novos editais para contemplar projetos artísticos no município. São dois concursos públicos, que vão selecionar 48 projetos de diversas linguagens, totalizando R$ 50 mil de investimento: o "Terê Cultura On-line II" e o "Festival das Artes".





Festival Terê Cultura On-line II As inscrições podem ser feitas através do site oficial ou da entrega presencial de envelopes na Secretaria de Cultura. No setor cultural, os editais vão favorecer artistas de diversas modalidades.

O Concurso Público 001/2021 visa à realização do Festival Terê Cultura On-line ll, abrangendo produções culturais em pequena escala, de artistas individuais ou grupos de poucos integrantes, para veiculação em plataforma digital oficial. O tema do concurso será “Teresópolis, Terra de Luz e de Amor”; assim, as propostas deverão enaltecer as belezas naturais, a história e a cultura do município.



Podem participar projetos das mais variadas linguagens: música, artes cênicas, dança, artes visuais, contação de histórias para crianças, literatura, oficinas, seminários e pesquisa (desde que seja transformada em formato de apresentação online), entre outros. Serão selecionados 20 projetos artístico/culturais, que receberão cachê de R$ 1.000,00 cada.



As propostas deverão apresentar conteúdo inédito, em um dos seguintes formatos: transmissão ao vivo, podcasts (áudios gravados) e vídeos gravados. E nenhum deles poderá ter a presença de público.



Festival das Artes

Já o Concurso Público 002/2021 trata da realização do Festival das Artes, que abrange produções culturais em pequena escala, de artistas individuais ou grupos de poucos integrantes na modalidade presencial. O concurso também terá como tema “Teresópolis, Terra de Luz e de Amor”, levando as propostas a enaltecerem as belezas naturais, a história e a cultura do município.



Além da modalidade presencial, o Festival das Artes tem outro diferencial: é dividido em cotas por linguagens artísticas. Serão selecionados neste concurso 28 projetos de apresentação inédita, dispostos da seguinte forma: oito projetos de Artes Visuais, com cachê de R$ 1.250,00 cada; oito projetos de Teatro, com cachê de 1.000,00 cada; quatro projetos de Dança (para apresentação dentro do projeto Cultura nos Bairros), com cachê de R$ 1.000,00 cada; quatro Oficinas Literárias, com cachê de R$ 1.000,00 cada; e quatro Shows Musicais (para apresentação no Cultura nos Bairros), com cachê de R$ 1.000,00 cada.