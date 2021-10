Tradicional oficina de artesanato recebe crianças e adolescentes - Divulgação

Publicado 14/10/2021 23:34

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, em Teresópolis, voltou a realizar a sua tradicional oficina de artesanato para crianças e adolescentes, que havia sido suspensa em 2020 por conta da pandemia de Covid-19. Segundo a Prefeitura, o retorno das atividades foi possível graças ao avanço da vacinação no município.

A oficina de artesanato é aberta para todas as crianças e adolescentes dos bairros de abrangência do CRAS Meudon, que são Meudon, Coreia, Jardim Meudon, Vale da Revolta, Jacarandá e Bom Retiro. As aulas acontecem respeitando todas as normas sanitárias e o distanciamento social.

A oficina de artesanato é realizada toda quarta-feira, das 14h às 16h, e seguirá até o mês de dezembro. As inscrições podem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no CRAS Meudon, localizado na Rua Caramuru, 108 (ao lado do PSF Meudon).