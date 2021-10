Cadela Dara Christina vai iniciar os trabalhos de combate às drogas no município da Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 14/10/2021 23:42

A 1ª Companhia de Operações com Cães da Guarda Civil Municipal de Teresópolis doou, nesta quinta-feira (14/10), a cadela Dara Christina para a Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras. Com atuação de destaque no apoio às forças policiais nas ações de busca e apreensão de armas e de entorpecentes, a cadela treinada em detecção, é o primeiro cão a iniciar os trabalhos de combate às drogas no município da Região dos Lagos.

“A Cia de Operações com Cães promove o trabalho de apoio em operações em Teresópolis e também em cidades vizinhas, contribuindo para excelentes resultados no setor da Segurança Pública da região. E agora também dá uma importante contribuição para que o serviço seja implantado em outro município”, ressaltou o secretário de Segurança Pública de Teresópolis, Marcos Antonio da Luz.

Os cães são treinados diariamente pela equipe da Companhia de Operações com Cães, que é vinculada à Guarda Civil Municipal de Teresópolis/Secretaria Municipal de Segurança Pública. Os animais desempenham diferentes atividades: detecção de substâncias entorpecentes e de armas, busca e resgate de pessoas, controle de distúrbio, proteção, cinoterapia, etc.