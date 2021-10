HCTCO no Vale do Paraíso - Unifeso

HCTCO no Vale do ParaísoUnifeso

Publicado 14/10/2021 23:51

A Prefeitura Municipal de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou a primeira cirurgia cardíaca pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da história do município. A cirurgia aconteceu nesta quinta-feira (14/10), no Hospital das Clínicas de Teresópolis Constantino Ottaviano (HCTCO), com a troca da válvula cardíaca de uma paciente.

A cirurgia foi custeada por recursos de uma emenda parlamentar de autoria do Deputado Federal Luiz Antônio Corrêa, por meio do Deputado Estadual André Correa. No valor de R$ 942.099,00, o recurso vai ser destinado ao custeio de procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC), dos atendimentos do HCTCO.

“É uma data histórica para Teresópolis. É a primeira das cirurgias cardíacas e vasculares que faremos com esses recursos. Já solicitamos a habilitação para este e outros procedimentos junto ao Governo Federal visando o financiamento permanente federal e estadual para mais estes serviços pelo SUS. É a nossa gestão, com muita seriedade e trabalho, conquistando grandes avanços para a saúde do município”, disse o prefeito Vinicius Claussen.