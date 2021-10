Campanha Nacional de Multivacinação - Reprodução.

Publicado 15/10/2021 16:00

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Saúde, realiza, neste sábado (16/10), o “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação, que tem como objetivo completar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.



A vacinação ocorre em todos os postos de saúde, das 8h às 17h. No SPA Eithel Abdallah e no PSF do Caleme o atendimento será apenas para crianças acima de sete anos.

Nesta data não haverá aplicação da vacina contra a Covid-19. A Secretaria de Saúde divulgará em breve a continuidade da imunização, inclusive com datas de aplicação da vacina de reforço em idosos.