A Secretaria de Educação de Teresópolis, por meio do Setor de Estatísticas e Matrículas, divulgou, nesta terça-feira (19/10), a lista de selecionados na terceira chamada para matrícula nas creches municipais para o ano letivo de 2021.

A terceira chamada foi realizada em função da abertura de vagas com a desistência de alguns pais e também mudança de município de algumas crianças. As vagas são para turmas de berçário, maternal e jardim.A lista das crianças contempladas pode ser acessada pelo site da Prefeitura ou na página da Secretaria de Educação. Para consultar o resultado, é preciso ter em mãos o número do protocolo entregue aos pais e responsáveis no ato da pré-matrícula, realizada no mês de janeiro de 2021, ou ainda o número do CPF do responsável, o nome do aluno ou do responsável.A matrícula deverá ser feita na creche na qual o aluno foi contemplado com a vaga e acontecerá de 19 de outubro até 5 de novembro, com atendimento de segunda à sexta-feira (exceto feriado), das 8h às 12h. Mais informações podem ser obtidas com o Setor de Estatísticas e Matrículas pelo telefone (21) 2641-4590, das 9h às 17h.