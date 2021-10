Campanha Nacional de Multivacinação - Reprodução.

Publicado 19/10/2021 20:04

A Secretaria de Saúde de Teresópolis divulgou, nesta terça-feira (19/10), o balanço da vacinação realizada no último sábado (16/10), no “Dia D” da Campanha Nacional de Multivacinação em crianças e adolescentes de 0 a 15 anos de idade. Ao todo, 896 pessoas (entre crianças e adolescentes) estiveram presentes nas unidades de saúde a fim de atualizarem a carteira de vacinação. Foi aplicado o total de 662 doses, sendo que as vacinas mais procuradas foram para: Influenza, HPV, Meningocócica ACWY e Febre Amarela.

O objetivo do “Dia D” foi aumentar a cobertura vacinal nesta parte da população. Para isso, o atendimento aconteceu em todos os postos de saúde, na cidade e no interior, e no SPA Dr. Eitel Abdallah, em São Pedro. O esforço de vacinação também contou com cinco equipes volantes que percorreram diversos bairros de Teresópolis.

A Campanha Nacional de Multivacinação segue até o dia 29 deste mês. São disponibilizadas as vacinas: CTP e Pentavalente (Difteria, tétano e coqueluche); BCG (tuberculose); contra pólio (poliomielite); tríplice viral e SCRV (sarampo, caxumba e rubéola); contra hepatite A e hepatite B; contra a varicela e SCRV; contra febre amarela; HPV; contra rotavírus humano G1P1; meningo C e ACWY; e contra pneumo 10 valente.

Vale destacar que, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), a administração simultânea de imunizante contra a Covid-19 com as vacinas do calendário de vacinação não é recomendada. Neste caso, os adolescentes de 12 a 15 anos que tenham recebido a primeira dose contra a Covid-19 precisam aguardar um período de 14 dias entre cada vacina.