Reunião na CBFDivulgação

Publicado 21/10/2021 16:52

O prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, esteve na sede na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, onde participou de reuniões com o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, o vice-presidente, Fernando Sarney, e o gerente do projeto “Gol do Brasil”, Diogo Netto, para tratar da transformação do Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, no bairro Bom Retiro, na casa do futebol de salão.

O município já é a casa da Seleção Brasileira de Futebol, com a presença do time principal treinando na Granja Comary, divulgando internacionalmente o nome da cidade: “Agora estamos trabalhando na parceria com a confederação para transformar o Pedrão na casa do futebol de salão do Brasil", enfatizou Claussen.

Acompanhado dos secretários municipais de Esporte e Lazer, Gustavo Lopes, e de Turismo, Mauricio Weichert, o chefe do executivo ainda apresentou outros projetos, como a ampliação do projeto “Gol do Brasil” e o de visitação do Centro de Treinamento da CBF Teresópolis.

"Tivemos várias reuniões e conseguimos encaminhar tratativas importantes para o nosso município. Reforçamos a proposta de visitação do Centro de Treinamento da CBF, na Granja Comary. Também tratamos sobre a conversão do projeto 'CBF Social' para 'CBF Legado', aumentando de 50 para 240 o número de vagas do 'Gol do Brasil', projeto de futebol e de socialização das nossas crianças que temos muito orgulho de ter implantado em Teresópolis, com a grande parceria da CBF”, explicou o prefeito.