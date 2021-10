Outubro Rosa em Teresópolis - Divulgação

Publicado 26/10/2021 22:57

Como parte do Outubro Rosa, a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Água Quente, no quilômetro 40 da BR-116/ RJ, no 2º Distrito, em Teresópolis, irá realizar uma ação contra o câncer de mama, nesta quarta-feira (27/10), das 10h às 12h.

A parceria da UBS de Água Quente contra o câncer de mama, receberá a população feminina que poderá fazer o agendamento de mamografia, solicitar exames de rotina e receber orientações da equipe de enfermagem.

Também ocorrerá um café da manhã para as pacientes e, logo após, uma palestra sobre os cuidados preventivos à doença. Ainda haverá o sorteio de um brinde para as mulheres atendidas na unidade.