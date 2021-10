Programa do Conleste vai atender a todos os 16 municípios que fazem parte do consórcio - Divulgação

Programa do Conleste vai atender a todos os 16 municípios que fazem parte do consórcioDivulgação

Foi lançado na última segunda-feira (25/10), o “Conlestech”, programa do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense (Conleste), em parceria com o Sebrae-RJ e a Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense (UFF), que é direcionado para incentivar a Economia do Conhecimento.

O evento aconteceu no auditório do Sesc em Nova Friburgo e contou com palestra ministrada pelo senador Carlos Portinho, que falou sobre o “Marco Legal das Startups”, e com painel temático on-line, com Rodrigo Lóssio e Daniel Leipnitz, autor e organizador do livro Ponte para a Inovação.

O vice-presidente do Conleste, o prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen, representou o presidente do Consórcio e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, na solenidade de lançamento.

“Nossa missão, junto com os representantes dos 16 municípios que fazem parte do Consórcio do Leste Fluminense, é partir para uma agenda de resultado para que os municípios sejam potencializados, a fim de facilitar o encontro de soluções para fortalecer e impulsionar a administração pública”, assinalou Vinicius Claussen.

O “Conlestech” tem como objetivo compartilhar estratégias regionais de ciência, tecnologia e inovação, além de desenvolver tecnologicamente os arranjos produtivos locais. O programa ainda tem como finalidade promover a integração dos ecossistemas de inovação com as encomendas públicas de inovação e capacitar os gestores públicos, além de traçar estratégias de atuação conjuntas, conquistar atrativos, por meio de parcerias, que possam contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável das regiões consorciadas.