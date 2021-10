Teresopolitanos e turistas têm várias opções para visitação neste feriado - @amigosdafeirinhadeteresopolis

Publicado 29/10/2021 18:33

Os turistas e moradores de Teresópolis terão mais dias para visitar o Horto Municipal e fazer compras e conhecer os produtos da Feirarte e da Feira de Artesanato, com o feriado prolongado pelo Dia de Finados, na próxima terça-feira (2/11).

A tradicional Feirarte - Feirarte - Feira do Alto, que funciona na Praça Praça Higino da Silveira, 128, no bairro Alto, com mais de 500 estantes de moda e artesanato e praça de alimentação, funcionará deste sábado (30/10), até a terça (2/11), das 10h às 18h.

O Horto Municipal Carlos Guinle, que fica na Avenida Tobias Barreto, 21, no bairro Quarenta Casas, que normalmente fica aberto para visitação de terça-feira a domingo e feriados, das 8h às 16h, com entrada franca, devido ao feriado de Finados, vai abrir também na segunda (1/11).

E a Feira de Artesanato - Teresópolis Artes Manuais estará funcionando do dia 30 de outubro ao dia 2 de novembro (sábado a terça), sempre das 9h às 16h, no Centro de Atendimento ao Turista, no Soberbo.

Para mais informações e orientações, o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Soberbo, funciona todos os dias, das 9h às 17h.