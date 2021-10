Os alunos que forem ingressar no primeiro ano de escolaridade na rede municipal de ensino de Teresópolis no Ano Letivo 2022 passarão pelo exame anual de audiometria e teste de acuidade visual, em clínica especializada. Para isso, a Prefeitura de Teresópolis está preparando a contratação de empresa especializada para realização dos exames.

A Intenção de Cotação de Preços e Futura Aquisição por Procedimento Licitatório foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico do município, na terça-feira (26/10). A data final para recebimento das propostas será no dia 3 de novembro, pelo e-mail [email protected]