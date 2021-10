Café da manhã e palestra marcaram as ações do Outubro Rosa no batalhão - Divulgação

Café da manhã e palestra marcaram as ações do Outubro Rosa no batalhãoDivulgação

Publicado 29/10/2021 20:47

Os policiais militares do 30º BPM, bombeiros do 16º GBM e agentes da Guarda Civil Municipal de Teresópolis, participaram, nesta sexta-feira (29/10), de um evento sobre prevenção e conscientização do câncer de mama, organizado em decorrência da Campanha Outubro Rosa, na sede do batalhão. Na ocasião, a major PM médica Claudia Calvano, do Hospital da Polícia Militar de Niterói (HPM), ministrou uma palestra sobre a prevenção do câncer de mama, trazendo as implicações sobre como hábitos saudáveis ajudam na construção de um novo estilo de vida. O evento contou também com um café da manhã muito saudável, demonstrando na prática a importância de uma alimentação e um estilo de vida mais fitness. O comandante, oficiais e praças do 30° BPM agradecem a major PM Claudia Calvano “pelo incondicional apoio materializado através da integração, entusiasmo, amizade e especial contribuição nas ações desenvolvidas pelo HPM/NIT, através da palestra sobre o tema Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama realizada nesta data”.



Relatar erro

Você pode gostar