O prazo de inscrição para o Vestibular Cederj 2022 foi prorrogado até a terça-feira (9/11). A seleção é para ingresso no primeiro semestre do ano, com vagas em todos os polos. No Polo de Teresópolis, que fica na Avenida Lúcio Meira, 233, na Várzea, são oferecidas 30 vagas para o curso superior de Pedagogia e 30 para o de Geografia.