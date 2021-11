Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Publicado 03/11/2021 20:00

Foi publicado no Diário Oficial Eletrônico de Teresópolis desta quarta-feira (3/11), o edital “Saneamento Básico para Todos” , para concessão dos serviços de tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto no município. A licitação está marcada para o dia 20 de dezembro, com início às 10h, e será transmitida pelos canais oficiais da Prefeitura, como YouTube, site da Prefeitura e o Portal do Saneamento.

Segundo o município, o procedimento cumpre o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico (Lei Federal 14.026/2020). O documento segue o que está previsto na Lei Orgânica do Município, no Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e na Lei Complementar Municipal 009/1999, que regulamenta as concessões em Teresópolis.



O projeto estima valores de investimentos na ordem de R$ 476.958.600,00 em infraestrutura, com a construção de 367 quilômetros de rede de esgoto – prevendo separador absoluto e tempo seco, de 4 estações de tratamento, de 9 estações de bombeamento e de 20 biodigestores, com a previsão de geração de 800 empregos.