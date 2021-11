Hospital Beneficência Portuguesa em Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/11/2021 19:49

Abrindo as ações do Novembro Azul, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta terça-feira (2/11), um mutirão para atender pacientes de urologia. Os tratamentos foram feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital Nossa Senhora da Saúde Beneficência Portuguesa, durante todo o dia.

Foram realizados 43 procedimentos cirúrgicos, sendo: 2 ureterorrenolitotripsias (método de tratamento ao cálculo renal), 30 vasectomias e 11 retiradas de cateter duplo (introdução de cateter com objetivo de manter o fluxo adequado de urina).

“Estas cirurgias são uma conquista para toda a população, que durante o mês de novembro terão a oportunidade de ser atendidas com mais rapidez. Também até o fim da campanha, a SMS espera zerar a fila para vasectomia”, ressalta o Secretário de Saúde, Antônio Henrique Vasconcellos.