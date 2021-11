Entrega dos turbantes no setor de Oncologia do Hospital São José em Teresópolis - Divulgação

Entrega dos turbantes no setor de Oncologia do Hospital São José em TeresópolisDivulgação

Publicado 04/11/2021 16:48

A Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, fez a doação de 90 turbantes para mulheres com câncer de mama em tratamento no setor de Oncologia do Hospital São José. As peças foram confeccionadas no próprio CRAS, com o recebimento de tecidos doados por empresas locais.

“Ao confeccionar e doar as peças, vemos a alegria e esperança no semblante de todos os envolvidos, e a paciente percebe que não está sozinha, e sim abraçada por uma rede socioassistencial que a acompanha para a superação e o pronto restabelecimento”, diz a coordenadora do CRAS Meudon, Tereza Alvares.

Os turbantes, devidamente embalados, foram entregues à assistente social Barbara Ramos, do Hospital São José, para serem distribuídos às pacientes da Oncologia de forma que não gere aglomeração. A medida foi tomada em função aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19 em vigor no município.



Os tecidos utilizados para a confecção dos acessórios foram doados pela empresa Maria Emília e a produção ficou por conta do trabalho voluntário da artesã Zulmira Lack. A iniciativa se deu pelo fato de que um dos efeitos colaterais dos tratamentos de quimioterapia e radioterapia é a queda dos cabelos, o que afeta diretamente a autoestima das mulheres.