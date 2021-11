Prefeito Vinicius Claussen e o governador Claudio Castro em evento anterior na cidade - Arquivo/ Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen e o governador Claudio Castro em evento anterior na cidadeArquivo/ Bruno Nepomuceno

Publicado 05/11/2021 12:32 | Atualizado 05/11/2021 13:00

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro, está em Teresópolis nesta sexta-feira (5/11) para o evento “Construindo um novo Estado do Rio”. Em pauta, o debate sobre as ações de investimento e de desenvolvimento propostas pelo Governo do Estado, mas a agenda ainda inclui reunião com representantes do MercoSerra e do Conleste e encontro com prefeitos e vereadores da Região Serrana.

Claudio Castro foi recebido pelo prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen. O evento que acontece no Hotel Le Canton, em Vargem Grande, segue as normas sanitárias, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento social, e é restrito a convidados por conta da pandemia.

Após o evento, o governador se reúne com representantes do MercoSerra, Rede de Negócios da Serra Verde Imperial (Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo) que tem como missão a integração e fortalecimento da economia dos municípios de sua área de atuação.

Durante a tarde, está previsto também o encontro com integrantes do Conleste (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Leste Fluminense), do qual o prefeito Vinicius Claussen é vice-presidente. Constituído por 15 municípios, o Conleste tem como objetivo principal traçar estratégias conjuntas de atuação, conquistando, por meio de parcerias, atrativos que possam contribuir para o crescimento econômico, cultural e sustentável das regiões consorciadas.



A visita do governador à Região Serrana termina com a reunião com prefeitos e vereadores dos municípios da Região Serrana Fluminense.