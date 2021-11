Drogas foram encontradas com a ajuda de um cão farejador da Companhia de Cães da Guarda Municipal - Divulgação

Publicado 08/11/2021 21:49

Neste domingo (7/11), os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo I e II), do 30º BPM de Teresópolis, em ação conjunta com a Companhia de Cães da Guarda Civil Municipal, tiraram das ruas uma grande quantidade de drogas, que estava escondida em uma área de mata, na parte alta da comunidade do Rosário.

Com apoio de um cão farejador, os PMs vasculharam a localidade e conseguiram localizar onde estavam enterradas as drogas. Foram retiradas das ruas: 59 tiras e um tablete pequeno de maconha e 720 unidades de cocaína, sendo 191 cápsulas, 505 papelotes e 24 “tamborzão” da droga.