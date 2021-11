Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é um dos principais pontos turísticos do município - Divulgação

Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é um dos principais pontos turísticos do municípioDivulgação

Publicado 11/11/2021 14:46

Foi aprovado, por unanimidade, nesta quarta-feira (11/11), no Senado federal, o projeto de Lei 2.399/21, de autoria do senador Romário Faria, que reconhece Teresópolis como a Capital Nacional do Montanhismo. O projeto agora segue para aprovação no Congresso Nacional para que o título seja atribuído oficialmente ao município.



“Um título importante, que reconhece oficialmente o potencial de Teresópolis para o turismo de aventura. Nosso município abriga as sedes de três parques, unidades de conservação – Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parque Estadual dos Três Picos e Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, com picos que ultrapassam os dois mil metros de altura, que atraem montanhistas de todo o mundo, alimentando uma grande cadeia produtiva que gera emprego e renda para o município”, destacou o prefeito de Teresópolis Vinicius Claussen.