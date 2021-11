Centro Administrativo Municipal Manoel Machado de Freitas - Divulgação

Publicado 11/11/2021 19:12

Termina nesta sexta-feira (12/11), o prazo para a realização do recadastramento de dados dos beneficiários do aluguel social municipal e estadual junto à Secretaria de Desenvolvimento Social de Teresópolis. O atendimento ao público acontece das 10h às 18h, no setor de habitação da Secretaria, que fica na Avenida Lúcio Meira - 374, sala 200 (antigo Fórum da Várzea).

Os beneficiários devem levar originais e cópias dos seguintes documentos de todo o grupo familiar: RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, Carteira de Trabalho de Trabalho (número, dados pessoais, emprego e página de emprego em branco), se for o caso, comprovante de rendimentos ou desemprego e último contracheque (caso haja).



No caso de trabalhadores informais, deverá ser fornecida carta de próprio punho da fonte pagadora. Além disso, o beneficiário deverá levar também laudo de interdição ou destruição total do imóvel atingido, emitido pela Defesa Civil Municipal, comprovante de residência atual em nome do beneficiário ou de outro membro do núcleo familiar que resida no imóvel, contrato de locação com firma reconhecida, Número de Identificação Social (NIS) e relatório do cadastro único demonstrando o núcleo familiar.