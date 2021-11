Retorno sobre o andamento dos processos de assistência jurídica será feito através das informações de contato fornecidas pelo solicitante - Divulgação

Nesta semana, nos dias 8 e 9, a Defensoria Pública da União, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou em teresópolis uma ação itinerante. De acordo com balanço divulgado nesta quinta- feira (11/11), mais de 40 pessoas receberam gratuitamente orientação jurídica e todos os requerimentos serão acompanhados pelos defensores.

A ação aconteceu nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto e São Pedro. Por serem as unidades do CRAS que atendem ao maior número de bairros do município, as duas unidades foram escolhidas estrategicamente para hospedar os agentes da DPU e atender ao maior número possível de solicitantes.

Para a coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques, a ação foi extremamente importante para a população mais carente: “O evento foi muito proveitoso, pois além das pessoas que já nos procuram normalmente para tirar dúvidas sobre os atendimentos prestados pela DPU, durante o período de restrições devido à pandemia da Covid-19, os atendimentos passaram a ser realizados de forma remota e nem todos os nossos usuários possuem acesso à internet”.

O evento já havia ocorrido anteriormente, no ano de 2019, com grande participação da população assistida pelos CRAS. No ano de 2020, em virtude das medidas restritivas para conter a pandemia de Covid-19, não houve a sua realização.