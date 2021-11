Este ano o Natal tem como tema "Teresópolis Terra de Luz" - Divulgação

Publicado 13/11/2021 18:43

A Prefeitura de Teresópolis deu início está semana a decoração da cidade para o Natal. Através do projeto "Teresópolis Terra de Luz - Natal 2021", a Secretaria de Cultura, com apoio das Secretaria de Turismo, de Obras e de Serviços Públicos, estabeleceu que já a partir deste mês de novembro, turistas e moradores começam a se deparar com um cenário mais atrativo, que vai além das belezas naturais do município.

As equipes ja começaram a planejar a decoração para que os principais pontos da cidade recebam luz, cor e a emoção que a magia do Natal traz. Árvores, prédios, espaços públicos, ruas e avenidas, praças e vários outros pontos como Pórtico, Feirinha, Casa de Cultura, CAT (Centro de Atendimento ao Turista) vão ganhar iluminação e arranjos natalinos como os painéis cenográficos, bonecos, trenzinho, além das tradicionais árvores de Natal, instaladas em pontos estratégicos da cidade como: Casa e Vídeo, Praça de Santa Teresa, e Feirinha.

O projeto ainda tem como colaboradores o Sincomércio, o Sistema Fecomércio, o Sesc, o Senac e a IFEC. Parceira da Prefeitura, a Fecomércio programou uma ornamentação urbana especial para a Calçada da Fama e a realização do vídeo mapping na Matriz de Santa Teresa, no Centro. Além disso, entre os dias 11 e 22 de dezembro uma vasta programação cultural, com shows de dança, música e apresentações cênicas, vai acontecer no palco que será montado pela prefeitura na Praça Olímpica.