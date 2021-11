Teresópolis ampliou o público-alvo - Divulgação

Publicado 17/11/2021 22:14

A partir desta quinta-feira (18/11), Teresópolis entra em uma nova fase de combate a Covid-19. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo uma nova determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, vai ampliar a aplicação da dose de reforço para a população abaixo de 60 anos e estabeleceu a mudança no intervalo para cada imunizante.

A partir de agora, a Secretaria Municipal de Saúde começa a aplicar a dose de reforço para a população abaixo de 60 anos. Até o dia 22, serão imunizadas pessoas com até 53 anos de idade.

Além disso, entra em vigor a mudança no intervalo entre a segunda e a dose de reforço contra a Covid-19. Em todo o Brasil, a população já imunizada com as duas doses deveriam aguardar 6 meses para receber a dose de reforço. Com a nova diretriz, este intervalo pode ser adiantado em 5 meses.

As mudanças valem para todos os imunizantes aplicados no país. Segundo o Ministério da Saúde, a dose de reforço será feita com combinação de vacinas – diferente das aplicadas nas duas doses – que aumenta significativamente a imunidade. De preferência, isto será feito com a Pfizer; mas também pode acontecer com Astrazeneca ou Janssen.

Dose de reforço da Janssen

Anteriormente, a vacina da Janssen foi aplicada em dose única na população brasileira. Devido à nova determinação do Ministério da Saúde, pessoas que receberam esta vacina também devem receber a dose de reforço. Para isso, a mesma vacina será aplicada após 8 semanas para completar o esquema vacinal. Uma dose de reforço será aplicada 5 meses depois com objetivo de aumentar a imunidade deste grupo. No município, a aplicação será feita mediante envio de remessas do imunizante.