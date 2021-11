Painéis de energia estão sendo instalados na sede do parque em Teresópolis - Divulgação

Publicado 19/11/2021 19:56

De olho na economia e no consumo de energia limpa, a sede de Santa Rita do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, no 2º Distrito, está recebendo sistema de geração de energia solar. São 18 painéis de energia com capacidade de geração, em média, de 900 quilowatts por mês.

O sistema está sendo instalado devido ao recebimento do valor de uma multa aplicada a uma empresa: ““A expectativa é que todo o gasto com energia na sede de Santa Rita seja revertido dentro de 2 anos. Não vamos precisar pagar conta de luz da sede do parque em Santa Rita e ainda gerar energia para a guarita da Pedra da Tartaruga”, enfatizou o secretário de Meio Ambiente, Flavio Castro.



A energia solar funciona a partir de placas solares que captam luz, empregando o calor dos raios solares para geração de eletricidade (em sistemas de energia solar fotovoltaica e energia heliotérmica) ou aquecimento de líquidos (energia solar térmica).