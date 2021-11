Nesta quarta-feira (24/11), a partir das 10h, acontece, de forma virtual, a reunião periódica da Rede Proteção à Mulher em Teresópolis, com a participação de representantes de diversos órgãos envolvidos com o assunto, como a Secretaria da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público. A reunião faz parte da programação pelos “’21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”.

As atividades tiveram início nesta terça-feira (23/11) e vão até o dia 10 de dezembro, sendo promovidas pela Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Mulher. A campanha mundial busca conscientizar a população sobre os diferentes tipos de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Trata-se de uma mobilização anual, empreendida por diversos atores da sociedade civil e do poder público.

No Brasil, a campanha acontece desde 2003 e tem duração de 21 dias, com início no dia 20 de novembro, quando se celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, e término no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste sentido, a campanha no Brasil cumpre um papel imprescindível, ao enfatizar a discriminação sofrida pelas mulheres negras.“A Secretaria dos Direitos da Mulher engaja-se na Campanha adotando o tema ‘Pelo Fim das Violências’, em conscientização à sociedade de Teresópolis e para ressaltar os serviços de proteção em prol da Mulher, contra as violências que sofrem”, destacou a secretária dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi.A programação inclui live, transmitida pelas redes sociais da Prefeitura , nesta terça-feira, às 16h, com o tema “Negritude, cenário e perspectiva da Mulher Preta – 20 de novembro Dia do Zumbi dos Palmares”. A live contará com a participação da psicóloga Marcella Lopes, especialista em Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social, pesquisadora e vivenciadora de Psicologia Afrocentrada e Antirracista. A mediadora será a advogada Lilian de Fátima Cirico Ferreira, membro da Comissão da OAB Mulher da 13ª Subseção - Teresópolis e Presidente do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher.Além disso, no dia 30 de novembro, às 18h, na Avenida José Joaquim de Araújo Regadas 142, na Várzea, será promovida uma palestra sobre a Campanha Sinal Vermelho, forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de efetiva violência, especialmente a doméstica e familiar. Voltada para as profissionais mulheres da Agência Mary Help, a palestra será ministrada pela assistente social da Secretaria dos Direitos da Mulher, Elisabete Rosa do Espírito Santo.Em dezembro, serão promovidas três atividades relacionadas ao tema: 06/12, às 14h, na Calçada da Fama, dinâmica intitulada ‘Caixa Preta’, com a participação de integrantes do ‘Ponto de Luz’, que tem o objetivo de chamar a atenção dos homens para o assunto; no dia 08/12, às 10h, no CREAS (Rua Carmela Dutra, 812, em Agriões) palestra ‘Sinal Vermelho’, com Beth Garcia; e dia 10/12, das 14h às 16h, no CEAC (Praça Baltazar da Silveira, 65, na Várzea), haverá edição do ‘Encontro com Elas’, atividade de encerramento da programação.