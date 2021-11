Vacinação contra a gripe - Divulgação

Publicado 24/11/2021 23:52

A Secretaria de Saúde de Teresópolis convoca a população para a imunização contra a Influenza H1N1. Ainda há doses disponíveis e qualquer pessoa a partir de 6 meses de vida pode ser vacinada. O objetivo é garantir a cobertura vacinal proposta para a campanha, que é de 90%.

De acordo com dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), neste momento a cobertura vacinal em Teresópolis está em 67,07 %. A convocação segue um alerta emitido pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, que afirmou que o município vive um surto de Influenza H1N1. Na capital, a cobertura vacinal é de 57%.

Em Teresópolis, a vacina está disponível em todas as unidades de atenção primária à saúde (postos de saúde) e também no Centro Materno Infantil (na Várzea), de segunda a sexta, de 8h às 17h. Nas unidades da Fonte Santa, Meudon e Rosário, integrantes do Programa “Saúde na Hora”, o atendimento acontece também aos sábados, de 8h às 17h.

Segundo a Secretaria Municipal de Teresópolis, não é mais necessário o intervalo entre a dose da vacina contra a Covid-19 para imunização contra a H1N1.