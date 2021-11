Prefeitura de Teresópolis - BRuno Nepomuceno

Prefeitura de Teresópolis BRuno Nepomuceno

Publicado 26/11/2021 17:38

A Prefeitura de Teresópolis, por meio de sua equipe técnica, emitiu uma nota nesta quinta-feira (25/11) sobre a concessão do abono salarial pleiteado pelos profissionais da educação básica, da Rede Municipal de Ensino. De acordo com a prefeitura, o pagamento do benefício será feito em caráter excepcional.

“O Prefeito entende como justo e merecido o abono, mas não poderia enviar para a Câmara Municipal projeto de lei desconsiderando a legislação em vigor. Assim sendo, após diversos estudos e conversas com os corpos técnicos de Municípios e do Estado do Rio de Janeiro, foi encontrado um ponto de convergência que possibilita o pagamento do abono em caráter excepcional”, diz a nota.

O município ainda informa que não há data prevista para pagamento, mas que os valores estão sendo calculados e logo serão disponibilizados: “A Prefeitura informa ainda que está sendo feito o cálculo do valor do abono a ser pago com responsabilidade fiscal e mantendo a jornada de reestruturação salarial de todas as categorias”.