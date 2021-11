Flores feitas em feltro enfeitam a entrada do equipamento - Divulgação

Publicado 29/11/2021 18:21

No mês de novembro, as oficinas de artesanato para mulheres e idosos promovidas pela equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto e realizadas semanalmente, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, produziram a decoração de Natal da unidade, que foi recentemente aplicada e teve como inspiração o projeto “Florir Teresópolis”.



Com orientação das assistentes sociais Camila Santos e Danielle de Carvalho e o auxílio da educadora social Claudia Ferreira, as participantes da oficina produziram os ornamentos natalinos, com flores feitas em feltro para enfeitar a entrada do equipamento. Além disso, as artesãs produziram guirlandas e enfeites para a árvore de galhos secos, historicamente já conhecida pelos frequentadores do CRAS Alto.



A coordenadora da unidade, Adriana Marques, salienta a importância das oficinas de artesanato realizadas pelo CRAS. ”As atividades em grupo promovidas pelas oficinas são de extrema importância para o público atendido, principalmente nesse período após o isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. Também têm forte relevância na questão do empoderamento e autoestima das alunas, já que influencia diretamente na geração de renda, pois os itens produzidos podem ser replicados e vendidos por elas. A oficina faz a diferença real na vida dessas mulheres”.