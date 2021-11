Inscrições devem ser feitas de forma presencial na secretaria do Centro Cultural Bernardo Monteverde, onde funciona a escola - Caru Ribeiro

Publicado 28/11/2021 20:10

Terminam nesta segunda-feira (29/11), as inscrições no processo seletivo para preenchimento de novas vagas da Escola de Música Villa-Lobos, Polo Teresópolis. As inscrições devem ser feitas de forma presencial, das 10h às 17h, na secretaria do Centro Cultural Bernardo Monteverde, que fica na Avenida Oliveira Botelho, 210, sobreloja, no bairro Alto.

São 96 vagas, sendo 34 para o Módulo I: Iniciação em Música; 42 para o Módulo II: Curso de Formação Musical; 8 para Musicalização Infantil; e 12 para o curso de Vivência Musical na Melhor Idade. O sorteio para escolha dos novos alunos será realizado no dia 7 de dezembro.

O processo seletivo permite inscrições de candidatos com idade a partir de 7 anos e visa o preenchimento de vagas para 2022. Contudo, 70% das vagas serão destinadas exclusivamente a alunos da rede pública de ensino, pessoas de baixa renda comprovadamente e pessoas inscritas em programas sociais.