Pastor holandês DJ, levou o 4º lugar na prova de faro e o pastor alemão Kalash, foi campeão da prova de proteção - Divulgação

Pastor holandês DJ, levou o 4º lugar na prova de faro e o pastor alemão Kalash, foi campeão da prova de proteçãoDivulgação

Publicado 29/11/2021 19:22

Os animais da CIA de Operações com Cães da Guarda Municipal de Teresópolis participaram, neste último sábado (27/11), do Torneio de Faro e Proteção da Marinha do Brasil, realizado no Batalhão do Corpo de Fuzileiros Navais, na Ilha das Flores, em São Gonçalo (RJ). O evento contou com 10 equipes participantes, todas da área da segurança pública.



Um show de comando e obediência foi demonstrado pelo pastor holandês DJ, que levou o 4º lugar na prova de faro e pelo pastor alemão Kalash, o campeão da prova de proteção, competindo com outros nove animais. Além do subcomandante da GCM de Teresópolis, Gil Wellington, outros sete integrantes da corporação participaram do evento.