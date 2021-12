Cestas contêm carne e ovos e quantidade foi distribuída de acordo com a necessidade de cada instituição - Divulgação

Publicado 01/12/2021 16:04

A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou na última semana a entrega de cestas de proteínas de origem animal para instituições de permanência para idosos: Asilo São Vicente de Paula, Lar Feliz e Maria de Nazareth.

Ao todo, foram entregues mais de 500 kg de carnes e 119 dúzias de ovos. As cestas fazem parte das ações da Secretaria por conta das dificuldades ainda enfrentadas em decorrência da pandemia de Covid-19.

As instituições receberam ovos, carne bovina, frango e peixe. As quantidades de cada proteína foram distribuídas de acordo com a necessidade de cada entidade, e as entregas serão contínuas até alcançar o total da aquisição, feita por licitação, e que passa dos 6.400kg de carnes e mais de 1.400 dúzias de ovos.