Vacinação antirrábicaDivulgação

Publicado 02/12/2021 21:46

No último sábado (27/11), a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Controle de Zoonoses, realizou uma campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos. O evento ocorreu de 9h às 16h, na Praça Olímpica, na Várzea, e na Praça do Tiro de Guerra, no bairro São Pedro.

Em parceria com alunos do curso de veterinária do Unifeso, profissionais da SMS imunizaram 1.497 animais. Deste total, a vacina antirrábica foi aplicada em 1.056 cães e 441 gatos. Todos os animais atendidos precisavam estar sadios e ter a idade acima de 4 meses.