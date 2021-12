Fones de ouvido, pilhas, celulares, eletrodomésticos viram lixo eletrônico - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 01/12/2021 22:37

A Prefeitura de Teresópolis, por meio do projeto “Cidade Limpa”, um dos eixos do programa municipal “Terê Tão Bela”, realiza nesta quinta-feira (2/12) uma ação de coleta de lixo eletrônico no bairro Granja Guarani. Os resíduos deverão ser colocados em frente à porta de cada residência e o recolhimento será feito pelo caminhão da coleta seletiva.

Os materiais em desuso que serão recolhidos serão: aparelho de som, notebook, celular, CPU, aparelhos telefônicos, monitor de tubo, HD, centrais telefônicas, TV de tubo, memória, modem, processador, roteador, DVD, placa mãe, fax, vídeo cassete, placa de vídeo, copiadora, vídeo game, mouse, impressora, receptor parabólica, teclado, fios/cabos, receptor TV a cabo, estabilizador, fontes em geral, carregadores em geral, forno elétrico, micro-ondas, geladeiras, fogão, antena parabólica e outros eletroeletrônicos.