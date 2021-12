Por conta da pandemia, atendimento será individual - divulgação

Publicado 01/12/2021 16:13

A Secretaria de Saúde de Teresópolis retomou esta semana os trabalhos de prevenção e tratamento de tabagismo, nas unidades de saúde da cidade e interior. O acompanhamento individual de cada paciente é feito por profissionais de saúde por cerca de 4 meses e o trabalho é feito pelo Programa Municipal de Controle ao Tabagismo, atualmente realizado nas unidades de saúde do Caleme, Granja Guarani e Vargem Grande.

Devido à pandemia de Covid-19, os atendimentos são feitos individualmente com a captação de pacientes de cada bairro e as conversas individuais. “Retomar essa ação é importante e faz parte do controle das doenças crônicas não transmissíveis do município, considerando que desde o início do ano, elaboramos de maneira participativa na Atenção Primária à Saúde, o Plano Municipal de Controle das DCNTs”, explica a Subsecretária de Atenção Básica de Saúde, Dra. Edneia Martuchelli.

O objetivo do programa é que ele comece a ser oferecido em todas as unidades de saúde a partir do primeiro semestre de 2021, quando as equipes estiverem capacitadas. “Os pacientes tabagistas com interesse em parar de fumar são captados e começam o tratamento. É feita avaliação clínica e acompanhamento regular. Caso haja necessidade de medicações associadas a terapia cognitiva e comportamental, o programa dará o suporte”, relata o coordenador do programa, Paulo Martins.