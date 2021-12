Testes foram recebidos pelo farmacêutico da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Sandro Pinheiro - Divulgação

Publicado 04/12/2021 20:59

A Prefeitura de Teresópolis recebeu, nesta sexta-feira (3/12), uma doação de 25 mil testes para a Covid-19, enviados pela Polícia Federal. Entregues à Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, as unidades serão utilizadas nas unidades de saúde da cidade e interior.

Após a distribuição, os testes estarão disponíveis no Centro de Testagem (EPEM), nas unidades de saúde, e nas unidades de urgência e emergência. De acordo com dados do Painel Covid-19, atualizados no dia 2 de dezembro, o município já realizou 114.842 testes para a Covid-19. Deste total, 79.852 apresentaram resultado negativo e foram descartados; já a taxa de positividade está em 4%.

“Esta doação é de grande importância para o município. Ela ajudará no rastreamento para o controle, propagação e dados epidemiológicos da Covid-19, avaliando as métricas e riscos da doença”, explica o farmacêutico da DVE, Sandro Pinheiro.