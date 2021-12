Drogas apreendidas em operação da PM em Teresópolis - Divulgação

Publicado 04/12/2021 15:50

Um homem de 34 anos e uma mulher, de 35, foram presos com grande quantidade de drogas, nesta sexta-feira (3/12), na Avenida Rotariana, no bairro Soberbo, em Teresópolis. A ação dos policiais militares do 30º BPM impediu que drogas trazidas do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, fossem entregues para serem distribuídas no município e contou com um bloqueio na entrada da cidade que levou mais de 5 horas.

Após receber denúncia sobre um veículo que sairia do Parque União, na Maré, na capital, com grande quantidade de drogas, os PMs se mobilizaram e montaram uma operação no Soberbo, conseguindo então abordar o carro e prender o condutor, o homem de 34 anos.

As drogas estavam na mala do veículo, sendo apreendidos 3 litros de black lança, 2.192 invólucros de cocaína e R$ 1.224 em dinheiro. O veículo usado, um Nissan Versa ano 2018, também foi encaminhado para a delegacia.

Segundo a PM, as drogas seriam entregues a mulher presa na ação, que foi abordada no ponto de encontro informado pelo condutor do veículo. O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis).