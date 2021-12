Rodovia Santos Dumont na altura de Teresópolis - Rodrigo Soldon

Rodovia Santos Dumont na altura de TeresópolisRodrigo Soldon

Publicado 04/12/2021 21:09

A Serra de Teresópolis funcionará em sistema de “Pare e Siga” entre os quilômetros 89, no Soberbo, e 94, na altura do Posto Garrafão, e a entrada principal da cidade pela Avenida Rotariana, também no Soberbo, ficará fechada entre 7h e 11h, neste domingo (5/12), para a realização da meia maratona “Claro Uphill Serra dos Órgãos 2021”.

A corrida de 21 quilômetros tem largada prevista para às 7h, próximo ao portal de entrada de Guapimirim e os corredores seguem pela Rodovia Santos Dumont até chegar a Teresópolis, usando apenas a pista da direita até o quilômetro, quando começa a intervenção no tráfego da rodovia.

Para acessar a cidade no período em que a entrada principal ficará fechada, é orientado aos moradores e visitantes que busquem os acessos da Prata, no quilômetro 77; Meudon, no quilômetro 83; e do trevo do Ermitage, no quilômetro 80.

A preparação da corrida pela empresa responsável, com apoio da Concessionária Rio-Teresópolis (CRT), tem início ainda na madrugada, a partir das 4h30, com a colocação dos cones, equipamentos de sinalização e montagem das tendas de hidratação ao longo do percurso.

Todo o fluxo de subida e descida da serra ocorrerá somente nas duas faixas destinadas aos veículos. Durante o evento, as ultrapassagens ficam proibidas por questões de segurança. Todo o fluxo de veículos será acompanhado pela equipe de motociclistas da Polícia Rodoviária Federal (PRF).