PM e Guarda Municipal divulgam o planejamento de reforço do policiaimento neste final de ano em Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/12/2021 22:45

O comandante do 30º BPM de Teresópolis, tenente-coronel Alex Marchito Soliva, e o comandante da Guarda Civil Municipal, Gil Wellington, anunciaram, nesta quinta-feira (2/12), o aumento do policiamento durante o período de festas de final de ano. O planejamento considera o aumento significativo da circulação de pessoas nas áreas comerciais.

“O planejamento tem por finalidade ampliar e intensificar o policiamento dando um reforço nos corredores principais onde se localizam agências bancárias e o comércio, com objetivo principal de prevenir e reprimir a atuação de marginais da lei na prática de roubos e furtos a pessoas, lojas, estabelecimentos bancários e veículos. A ação será conjunta e integrada, onde cada setor destinado a esse policiamento será coberto por uma equipe formada por dois Policiais Militares e um Guarda Civil”, explica o comunicado.

Também está prevista a intensificação com o policiamento motorizado por meio da equipe de Moto Patrulha e aumento do efetivo da PM através da criação de novas vagas do Regime Adicional de Serviço (RAS).