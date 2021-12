Vacinação contra a gripe - Divulgação

Publicado 06/12/2021 18:05

Com o anúncio nas últimas semanas da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), sobre o surto da gripe H1N1 em todo o território estadual, A Secretaria de Saúde de Teresópolis confirmou que no município também houve aumento no número de casos de gripe sazonal, principalmente em crianças e idosos ainda não vacinados, e faz um alerta para que a população procure as unidades de saúde para receber a imunização.

Para isso, foi intensificada a vacinação contra o vírus Influenza. Esta medida ocorre durante a campanha de imunização, que busca atingir a meta de 90% da população protegida da gripe H1N1. Para receber a vacina, basta procurar as unidades de saúde da cidade e interior, e o EPEM (na Várzea). Os grupos prioritários são: crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas e idosos a partir de 60 anos de idade.

A vacina é aplicada em dose única, sem a necessidade de reforço. Portanto, as pessoas que receberam a vacina no início do ano já estão imunizadas. “Quanto à proteção, o processo é o mesmo da Covid-19. Os cuidados são o uso de máscaras, distanciamento e lavagem frequente das mãos ou uso de álcool em gel”, explica a Subsecretária de Atenção Básica de Saúde, Dra. Edneia Martuchelli.

Iniciada em 19 de abril, a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza H1N1, atingiu a meta de 90% apenas entre os trabalhadores de saúde (95,2%), até o momento. Entre os grupos prioritários a taxa é a seguinte: puérperas (73,7%), gestantes (67,7%) e crianças (76,7%).