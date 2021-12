Foi lançado durante a III Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Teresópolis o edital de chamamento público para projetos inovadores para diversas áreas. O edital foi publicado no Diário Oficial eletrônico do município, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. O intuito é apoiar e fomentar iniciativas que possam promover o empreendedorismo em busca da inovação tecnológica no município. São previstos investimentos de R$ 195 mil em 45 projetos.As inscrições das propostas são gratuitas e devem ser realizadas através do endereço eletrônico do “Inova Terê” , entre os dias 10 de janeiro e 10 de fevereiro de 2022. Poderão participar do edital pessoas físicas e jurídicas titulares de projetos individuais que tenham por base o relacionamento territorial com o município de Teresópolis.