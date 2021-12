Duas ambulâncias adaptadas que seguem o padrão do SAMU já foram adquiridas - Sidney Pontes

Publicado 06/12/2021 18:44

Com obras em andamento, a futura sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Teresópolis tem inauguração prevista para a segunda quinzena de dezembro. O SAMU vai integrar a Rede de Urgência e Emergência de Teresópolis e a instalação é resultado de um convênio entre a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e o Ministério da Saúde (MS). O acordo foi assinado em 12 de agosto de 2021, e o custeio do projeto será dividido entre os governos Estadual e Federal.

Na semana passada, o prefeito Vinicius Claussen esteve no local, acompanhado do secretário de Saúde, Antonio Henrique Vasconcellos, e do secretário de Obras Públicas, Ricardo Pereira Jr., para uma vistoria

“Já temos duas ambulâncias adaptadas que seguem o padrão do SAMU. Parabenizamos toda a equipe da Saúde por tornar realidade essa conquista para Teresópolis. Estamos trabalhando bastante para que essa entrega aconteça antes do Natal. É mais uma entrega da nossa gestão para a Saúde e o cumprimento de mais uma das propostas do nosso programa de gestão”, afirmou Claussen.

Para implantação do serviço, a Prefeitura realizou processo seletivo para contratação imediata e cadastro de reserva de profissionais do SAMU. Sobre o funcionamento e as contratações, o secretário de Saúde explicou que a regulação para saídas será feita em Petrópolis, pela Central de Regulação de Urgências (CRU).

“A equipe já está completa e pronta para quando o serviço estiver operante. Nós contratamos 25 profissionais dentre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e motoristas. Já a regulação para as saídas será feita em Petrópolis, onde fica a Regulação de Urgências, que coordena as prioridades para cada atendimento”, explicou Antonio Henrique Vasconcellos.