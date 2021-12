Vacinação contra a Covid-19 - Bruno Nepomuceno

Vacinação contra a Covid-19Bruno Nepomuceno

Publicado 07/12/2021 22:40

Após a conclusão do calendário vacinal para todos os públicos-alvo, a Secretaria de Saúde de Teresópolis anunciou que a partir de agora a vacina contra a Covid-19 está disponível em todas as unidades de saúde, inclusive para aplicação da dose de reforço para homens e mulheres acima de 50 anos, que completaram a imunização em, no mínimo, cinco meses.

De segunda à sexta-feira, as aplicações ocorrem em horários diferentes em cada unidade de saúde. A aplicação da dose de reforço acontecerá mediante apresentação de documento oficial com foto, comprovante das duas doses em Teresópolis e laudo médico (para pessoas com imunossupressão).



O público acima de 60 anos poderá adiantar a vacinação em 3 meses após a segunda dose, e pessoas de 18 a 59 anos, podem adiantar em 5 meses após o esquema vacinal estar completo. Já as pessoas com imunossupressão podem fazer o mesmo após 28 dias.