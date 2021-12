Previsão é de que os ambulantes comecem a trabalhar em janeiro, nos finais de semana e feriados - Bruno Nepomuceno

Publicado 07/12/2021 22:34

A Prefeitura de Teresópolis divulgou o resultado do chamamento público nº 05/2021, da Secretaria Municipal de Turismo, para comercialização de alimentos por vendedores ambulantes no Horto Municipal e na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis.

Por meio de sorteio, após preencherem todos os requisitos do edital, os vendedores ambulantes Sérgio Antonio Oliveira e José Fabiano Pamplona atenderam ao chamamento apresentaram a documentação solicitada e estão aptos a comercializar alimentos no Horto Municipal e na sede Santa Rita do Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis, respectivamente.



Agora os vendedores serão orientados pela Vigilância Sanitária sobre as boas práticas de manipulação de alimentos e a previsão é de que comecem a trabalhar em janeiro, nos finais de semana e feriados, das 8h às 16h, por um período de 12 meses.



As áreas de interesse turístico contempladas pelo chamamento público nº 05/2021 foram Cascata do Imbuí, Horto Municipal, Praça Juscelino Kubitschek/Casa de Cultura Adolpho Bloch, Mirante das Lendas/Granja Guarani e o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis (PNMMT) – sede Santa Rita e subsede Pedra da Tartaruga.